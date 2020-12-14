07:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильное приложение появилось у московского инвестиционного портала. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что сейчас пользователям приложения доступен весь основной функционал портала.
В будущем предприниматели также смогут с помощью него подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Ознакомиться с опубликованной в приложении информацией могут все пользователи, однако сами сервисы доступны только после авторизации. Для входа в него можно использовать данные учетной записи инвестиционного портала или зарегистрироваться в самом приложении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за шесть лет портал посетили более 11 миллионов человек. Только за весенний период текущего года онлайн-сервисами приложения воспользовались свыше 20 тысяч раз.
"Сохранился интерес к городской недвижимости, представленной на сайте, например, предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений. Развитие мобильных сервисов позволяет создать в Москве комфортную бизнес-среду", – рассказал руководитель ведомства.
Ранее в Москве запустили сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Все доступные обращения разделены по темам. Предусмотрены имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны и налоги. Запросы будут направлять к профильным специалистам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: