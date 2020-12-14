Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение появилось у московского инвестиционного портала. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что сейчас пользователям приложения доступен весь основной функционал портала.

В будущем предприниматели также смогут с помощью него подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ознакомиться с опубликованной в приложении информацией могут все пользователи, однако сами сервисы доступны только после авторизации. Для входа в него можно использовать данные учетной записи инвестиционного портала или зарегистрироваться в самом приложении.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за шесть лет портал посетили более 11 миллионов человек. Только за весенний период текущего года онлайн-сервисами приложения воспользовались свыше 20 тысяч раз.

"Сохранился интерес к городской недвижимости, представленной на сайте, например, предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений. Развитие мобильных сервисов позволяет создать в Москве комфортную бизнес-среду", – рассказал руководитель ведомства.

Ранее в Москве запустили сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Все доступные обращения разделены по темам. Предусмотрены имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны и налоги. Запросы будут направлять к профильным специалистам.