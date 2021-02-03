Титов прокомментировал возможность отмены ИП

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Институт индивидуального предпринимательства (ИП) имеет некоторые недоработки в вопросе вывода финансов, но ликвидировать такую форму собственности просто так было бы неправильно. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя озвученную ранее экспертами-экономистами идею отмены ИП в России.
"Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения. Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица – компании. В компаниях <…> – разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность", – цитирует Титова ТАСС.
Он подчеркнул, что, помимо экономической логики, социальных интересов и прочих теоретических аргументов против ИП, существуют еще и интересы людей.
"Когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры очень постепенного, несложного и не наносящего ущерб людям пути", – отметил Титов он.
При этом, по мнению Титова, рано или поздно наступит момент, когда в России "надо будет менять очень многие вещи".
Ранее сообщалось, что в Москве за 2020 год зарегистрировали 34,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 сентября, всего в городе насчитывалось 362 тысячи ИП. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, тенденция на рост числа индивидуальных предпринимателей связана, в частности, с реализацией государственных и городских мер поддержки бизнеса.
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