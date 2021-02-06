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Технологии

13:48

В магазине приложения "Зачетная Москва" появились свитшоты и попсокеты

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М.Денисов

В мобильном приложении "Зачетная Москва" обновился магазин с подарками для пользователей. Так, купить можно четыре вида свитшотов, два типа носков и два варианта попсокетов – аксессуаров для мобильного телефона, а также наклейки-стикеры и значки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Товары можно купить за баллы, которые участники зарабатывают, выполняя задания, проходя образовательные тесты, регистрируясь на мероприятия или приглашая к участию в приложении своих друзей. Так, стикеры стоят 250 баллов, попсокет – 750, носки продаются за 1 тысячу баллов, а свитшот – за 3 тысячи баллов.

"Мы всегда работаем над модернизацией нашего приложения. В скором времени пользователей ожидают бои в тестах – участники, которые дадут наибольшее количество правильных ответов на задания, заработают больше всего баллов. Помимо этого, они смогут оставлять отзывы о посещении мероприятий, их оценку", – рассказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Он добавил, что также планируется интегрировать в приложение вкладку с перечнем вакансий для студентов, а также появится программа многоуровневого дисконта.

"Она заключается в следующем: ты набираешь баллы, которые в зависимости от количества дают возможность получать скидки и специальные предложения от партнеров проекта", – сказал он.

"Зачетная Москва" – это приложение для студентов и молодежи столицы, в котором собрана информация о ближайших городских мероприятиях. Пользователи сервиса могут участвовать в онлайн-квизах, проходить виртуальные квесты и выполнить задания. За это они получают баллы, которые можно обменять на реальные призы.

Создали приложение в прошлом году с целью помочь молодым людям проводить время в городе с пользой.

В ноябре прошлого года в столице завершился краудсорсинг-проект, посвященный мобильному приложению "Зачетная Москва". В нем приняли участие более 13 тысяч человек, которые предложили более 800 идей по улучшению сервиса. Москвичи предлагали идеи по трем направлениям развития приложения: совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений.

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