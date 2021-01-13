Горожане предложат свои идеи по улучшению краудсорсинг-платформы Москвы – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На платформе crowd.mos.ru 18 января стартует краудсорсинг-проект под названием "Город идей". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Москвичи до 20 января включительно смогут направить идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы.
"За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан. Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Планируется, что до 22 января эксперты выберут наиболее интересные идеи, которые потом отправят на голосование.
Ожидается, что предложения, которые получат наибольшую поддержку горожан, реализуют. Также в тематических обсуждениях люди смогут рассказать, как начали работать с краудсорсинг-проектами правительства Москвы.
В ДИТ добавили, что краудсорсинговая платформа "Город идей" стала важной частью цифровой экосистемы Москвы. Городские краудсорсинг-проекты проводятся с 2014 года.
Ранее более 1,3 тысячи идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы". По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации.
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