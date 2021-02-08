Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские студенты возвращаются к очному обучению. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев.

С 13 ноября Минобрнауки предписало всем руководителям подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевести студентов на дистанционное обучение. С этого же дня студенты и колледжи столицы ушли на дистанционку по указу Сергея Собянина. Региональным вузам было рекомендовано решать этот вопрос с местными органами Роспотребнадзора.

На прошлой неделе Собянин заявил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации столичные студенты вернутся к очному обучению с 8 февраля. С этого же дня будут разблокированы все транспортные карты учащихся.

С 22 января к очному формату обучения вернулись московские колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, а с 18 января с дистанционки вышли школьники. Всего в столичные школы вернулись более миллиона детей.

Ранее мэр выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. При этом он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.

