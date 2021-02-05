В Дептрансе рассказали, как студентам продлить проездные билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Студенты смогут продлить свои социальные карты с 8 февраля в кассах столичного метро и киосках Мосгортранса. С этого дня по распоряжению Сергея Собянина учащиеся вузов возвращаются к очному формату обучения, говорится на странице департамента транспорта в Telegram.
"Продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса (смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки). Билеты продлят с 13 ноября – дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", – говорится в сообщении.
Руководитель ведомства Максим Ликсутов отметил, что всего будут разблокированы 374 тысячи социальных карт. По его словам, к настоящему моменту разблокировано свыше 320 тысяч карт и продлено более 52 тысяч билетов школьников, для которых ранее сняли ограничения.
Накануне мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице демонстрирует постоянное улучшение. По словам градоначальника, несмотря на активное общение в новогодние праздники, ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику, и эта динамика сохраняется.
До этого Сергей Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.
Собянин: московские студенты возвращаются к очному обучению
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