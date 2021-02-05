Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные студенты вернутся к очному обучению 8 февраля. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

"Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы", – сказано в тексте документа.

Также в Москве будут разблокированы транспортные карты студентов.

Накануне Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение.

Мэр столицы выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В конце января стало известно, что подведомственные Минобрнауки вузы могут возобновить очное обучение с 7 февраля.

Глава ведомства Валерий Фальков порекомендовал учесть эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом в каждом регионе отдельно.