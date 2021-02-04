Власти Москвы оставили за родителями решение о посещении детьми школы в мороз

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Родители столичных школьников смогут сами решать, будут ли их дети посещать учебные учреждения в мороз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

"Дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры до -25 градусов. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26... -28 градусов, а старшеклассники – если температура от -31 градуса и ниже. Решение о том, пойти ребенку в школу или остаться дома, остается на усмотрение родителей", – сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях образовательные учреждения должны организовать учебный процесс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, а также проследить за обеспечением во всех помещениях оптимальной температуры.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил, что в конце текущей недели жителей столицы ждет "арктическое вторжение". В пятницу похолодает до -9... -14 градусов, в субботу ночью ожидается до -15... -20 градусов, в дневные часы – до -12... -17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.

Синоптики из центра погоды "Фобос" также предупредили, что с приходом циклона "Квирин" москвичей ждет настоящий "обвал холода". По их прогнозам, ночью в выходные столбики термометров могут опуститься до -25 градусов. Они подчеркнули, что из-за плотного северо-западного ветра может казаться холоднее.

