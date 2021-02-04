Власти Москвы оставили за родителями решение о посещении детьми школы в мороз

16:07
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Родители столичных школьников смогут сами решать, будут ли их дети посещать учебные учреждения в мороз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
"Дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры до -25 градусов. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26... -28 градусов, а старшеклассники – если температура от -31 градуса и ниже. Решение о том, пойти ребенку в школу или остаться дома, остается на усмотрение родителей", – сообщили в ведомстве.
В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях образовательные учреждения должны организовать учебный процесс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, а также проследить за обеспечением во всех помещениях оптимальной температуры.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил, что в конце текущей недели жителей столицы ждет "арктическое вторжение". В пятницу похолодает до -9... -14 градусов, в субботу ночью ожидается до -15... -20 градусов, в дневные часы – до -12... -17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.
Синоптики из центра погоды "Фобос" также предупредили, что с приходом циклона "Квирин" москвичей ждет настоящий "обвал холода". По их прогнозам, ночью в выходные столбики термометров могут опуститься до -25 градусов. Они подчеркнули, что из-за плотного северо-западного ветра может казаться холоднее.
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших морозах на следующей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: