Москвичам рассказали, при какой температуре дети могут не ходить в школу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные школьники и учащиеся дошкольных групп смогут не ходить на учебу, если температура в городе будет ниже -25 градусов. Об этом рассказали в департаменте образования и науки.

"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26...-28 градусов, а старшеклассники – если температура – от -31 градуса и ниже", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Специалисты уточнили, что во время неблагоприятных погодных условий образовательные учреждения работают в установленном режиме. В результате учебный процесс организован при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

С 18 января возобновилось очное обучение для школьников. С понедельника в Москве разблокировали транспортные карты учащихся.

При этом все остальные ограничения продлили до 21 января. Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.