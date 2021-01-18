Москвичам рассказали, при какой температуре дети могут не ходить в школу

10:24
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Столичные школьники и учащиеся дошкольных групп смогут не ходить на учебу, если температура в городе будет ниже -25 градусов. Об этом рассказали в департаменте образования и науки.
"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26...-28 градусов, а старшеклассники – если температура – от -31 градуса и ниже", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Специалисты уточнили, что во время неблагоприятных погодных условий образовательные учреждения работают в установленном режиме. В результате учебный процесс организован при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.
С 18 января возобновилось очное обучение для школьников. С понедельника в Москве разблокировали транспортные карты учащихся.
При этом все остальные ограничения продлили до 21 января. Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.
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