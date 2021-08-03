Amazon собирает отпечатки ладоней своих пользователей за 10 долларов

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Фото: AP Photo/Michel Spingler, File
Компания Amazon предлагает своим пользователям 10-долларовый купон на совершение покупок за регистрацию отпечатков ладоней в системе распознавания биометрических данных Amazon One. Об этом сообщает "Газета.ру".
Система была запущена в 2020 году и используется для оплаты в сетевых магазинах Amazon в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас. Для использования отпечатков ладоней Amazon One требует пользователей привязать к ним свои учетные данные, чем вызывает серьезные опасения у американцев.
Не внушает доверия и то, что отпечатки ладоней будут храниться в Amazon неопределенный срок, за исключением случаев, когда пользователь лично потребует удалить их либо ни разу не воспользуется сервисом в течение двух лет.
"Мрачное будущее научной фантастики настало. Ужасно, что Amazon просит людей продать свое тело, но еще хуже, что люди делают это по такой низкой цене", – заявил исполнительный директор нью-йоркского проекта по надзору за технологиями наблюдения Альберт Кан.
Он отметил, что отпечатки пальцев и ладоней являются единственным надежным средством властей США по отслеживанию действий граждан и их идентификации, поскольку эти данные невозможно изменить.
"Вы можете изменить свое имя, номер социального страхования, но не можете изменить отпечаток ладони. Чем больше мы нормализуем эту тактику, тем труднее от них будет убежать. Если мы не проведем черту на песке здесь, то я очень опасаюсь за то, каким будет наше будущее", – сказал Кан.
Ранее представители компании Google признали, что организация ставила себе цель вести слежку за пользователями. Компания усложняла поиск настроек конфиденциальности при помощи "активного искажения и/или сокрытия фактов". Кроме того, IT-гигант продолжал получать данные о геолокации даже при отключении данной функции на устройстве.
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