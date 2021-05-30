Google призналась в слежке за пользователями

16:50
Фото: depositphotos/lucidwaters
Представители компании Google признали, что организация ставила себе цель вести слежку за пользователями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Business Insider.
Как следует из материалов судебного процесса, компания усложняла поиск настроек конфиденциальности при помощи "активного искажения и/или сокрытия фактов". Кроме того, IT-гигант продолжал получать данные о геолокации даже при отключении данной функции на устройстве.
Уточняется, что данные о местоположении пользователей устройств на операционной системе Android передавались в Google за счет Wi-Fi, а также сторонних приложений.
Дело против компании завели в 2020 году по запросу генеральной прокуратуры штата Аризона в США. В Google не прокомментировали новую информацию о слежке за пользователями.
Ранее в мае Таганский районный суд оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. За повторный отказ от удаления запрещенной информации последовало еще одного взыскание, на сумму 3,5 миллиона рублей.
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