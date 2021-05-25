Суд оштрафовал Google на 6 млн руб за неудаление запрещенного контента

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Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского райсуда Зульфию Гуринчук.

"Компания Google (в рамках третьего протокола. – Прим. ред.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее аналогичные решения суд принял по двум другим протоколам по той же статье. В итоге общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей.

Накануне в Роскомнадзоре объявили о планах применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. Отмечалось, что компания не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ведомстве отметили, что у Google есть сутки на удаление противоправной информации.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов (статья 13.40 КоАП РФ) – по четырем протоколам, составленным в 2018–2020 годах. Тогда сумма штрафов составила 5,7 миллиона рублей. Компания их оплатила.

