Суд оштрафовал Google на 6 млн руб за неудаление запрещенного контента

16:25
Фото: depositphotos/wolterke
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского райсуда Зульфию Гуринчук.
"Компания Google (в рамках третьего протокола. – Прим. ред.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Ранее аналогичные решения суд принял по двум другим протоколам по той же статье. В итоге общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей.
Накануне в Роскомнадзоре объявили о планах применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. Отмечалось, что компания не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ведомстве отметили, что у Google есть сутки на удаление противоправной информации.
В Роскомнадзоре напомнили, что ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов (статья 13.40 КоАП РФ) – по четырем протоколам, составленным в 2018–2020 годах. Тогда сумма штрафов составила 5,7 миллиона рублей. Компания их оплатила.
Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика Google
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: