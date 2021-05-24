Компания Google подала в суд на Роскомнадзор

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Фото: depositphotos/lucidwaters
Столичный суд принял к производству иск, который компания Google подала к Роскомнадзору после требования о блокировке 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Об этом сообщает "Коммерсант".
"11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля", – говорится в сообщении.
Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин рассказал, что ранее компания не была инициатором судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. В рассмотрении всех прежних дел Google LLC участвовала лишь в качестве ответчика или третьего лица.
Как сообщила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева, в компании посчитали незаконными действия по ограничению доступа к сервису.
В самом Роскомнадзоре пояснили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на противоправный контент, опубликованный на YouTube. Речь идет в том числе о призывах к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях.
Несогласованные с властями протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Также мероприятия проводились 31 января и 2 февраля. Фигурантов дела задержали в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор может замедлить Facebook и YouTube из-за противоправного контента. Чтобы избежать санкций, сервисам необходимо выполнить требования ведомства.
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