Роскомнадзор пригрозил YouTube и Facebook

Роскомнадзор продолжает бороться с запрещенкой в Сети. Вслед за Twitter пригрозил замедлить YouTube и Facebook. Трафик могут ограничить, если платформы не пойдут навстречу и не удалят неподобающий контент.

Такая мера, по мнению Роскомнадзора, оказалась действенной. Twitter после блокировки удалил 91% запрещенного содержания.

В связи с этим ведомство объявило о том, что довольно тем, как поработала администрация сервиса, а потому больше замедлять Twitter на компьютерах не будут, только на мобильных устройствах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.