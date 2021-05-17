Роскомнадзор частично снял замедление трафика Twitter

17:06
Фото: depositphotos/rozelt
Twitter удалили более 91% запрещенной информации, благодаря чему Роскомнадзор частично снял замедление трафика. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре сообщили, что 15 мая истек срок, отведенный компании для удаления запрещенных в РФ материалов. С 2017 года удалось выявить 4,1 тысячи единиц такого контента, включая детскую порнографию, распространение наркотиков и обращенные к несовершеннолетним призывы к самоубийству.
"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тысячи выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами", – говорится в сообщении.
Руководство Twitter высказало готовность выстраивать с Роскомнадзором конструктивный диалог и подтвердило, что предпринимает все меры для ликвидации опасного контента. В ведомстве предпринятые усилия оценивают положительно.
"Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)", – подчеркивается в материале.
В настоящее время решено сохранить замедление трафика Twitter исключительно на мобильных устройствах.
Ранее Twitter, штрафованный на 8,9 миллиона рублей за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях протеста в Москве, попытался оспорить наказание, но получил отказ.
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