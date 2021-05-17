Столичный суд признал законным штраф Twitter на 8,9 млн рублей

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Таганский суд Москвы признал законным штраф Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной протестной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрел жалобу Twitter на решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе в размере 8,9 миллиона рублей. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба Twitter – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
С 11 февраля по 1 марта в Роскомнадзоре составляли протоколы за распространение в Сети призывов к подросткам принять участие в незаконных акциях. Были составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.
Ранее суд взыскал с TikTok 2,6 миллиона рублей за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях протеста в Москве. За аналогичное нарушение Telegram был оштрафован на 5 миллионов рублей. Twitter, получивший штраф на 8,9 миллиона рублей, в конце апреля попытался обжаловать решение.
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