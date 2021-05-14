ФАС и операторы связи разработают меры борьбы со спам-звонками

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи занимаются разработкой мер борьбы со спам-звонками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности", – говорится в материале.

Ранее Наталия Пшеничникова сообщила, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ.

Она рассказала, что некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

Кроме того, Пшеничникова отметила, что крупные операторы сотовой связи также предлагают услуги, позволяющие ограничить нежелательные вызовы. Также мобильные операторы могут блокировать и текстовые сообщения.

Ранее стало известно, что до конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.

