YouTube с июня будет вставлять рекламу в видео без согласия правообладателей

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С 1 июня видеохостинг YouTube сможет вставлять рекламные ролики в видео без согласия на это правообладателей на своей платформе. Об этом сообщает журнал Entrepreneur.
Отмечается, что все средства от рекламных вставок на каналах, которые не являются достаточно популярными или не стремятся к получению прибыли от контента, пойдут в бюджет видеохостинга.
"YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу", – говорится в сообщении.
Изменение может усложнить присоединение к партнерской программе YouTube для начинающих блогеров. Им будет труднее набрать необходимое число подписчиков, а также часы просмотров на своих каналах.
Ранее сообщалось, что сбой случился в работе онлайн-видеохостинга YouTube. По имеющимся данным, основное количество жалоб на работу видеохостинга приходило из США и Канады.
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