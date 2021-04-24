Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала российского RT

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Роскомнадзор обратился к руководству компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Роскомнадзор направил руководству компании соответствующее письмо. В нем Google LLC призывают убрать ограничения в максимально короткие сроки.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о том, что фиксируют регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, в том числе роликов, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию".

Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ. Также служба обратилась к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой помочь российским СМИ в их популяризации. Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.