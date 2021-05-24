В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

Фото: depositphotos/prykhodov

Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google, так как компания недостаточно фильтрует запрещенный в России контент. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что объемы и сроки неудаления запрещенных материалов позволяют принять меры по замедлению трафика в отношении сервиса.

Также в ведомстве рассказали, что после удаления компанией Twitter 91% запрещенной информации Google переместился на первое место по количеству размещенного противоправного контента, который вредит российским пользователям.

Ранее стало известно, что компания Google подала в суд на Роскомнадзор. До этого компания не была инициатором судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России.