Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

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Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент.

"Компания Google признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

25 мая суд оштрафовал Google на 6 миллионов рублей по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент. В Роскомнадзоре назвали штрафы оптимальной мерой воздействия на компанию, поэтому пока не видят смысла замедлять ее сервисы.

Также за неудаление запрещенной информации сегодня были оштрафованы Twitter и TikTok. Сумма штрафов составила 19 миллионов и 1,5 миллиона рублей соответственно.