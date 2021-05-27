В Роскомнадзоре назвали штрафы оптимальной мерой воздействия на Google

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Штрафы в отношении Google и Facebook пока являются оптимальной мерой, поэтому Роскомнадзор не планирует замедлять сервисы. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, сообщает ТАСС.

"Мы соотносим объем вреда с объемом пользы, который приводит тот или иной сервис", – сказал Липов.

Он также отметил, что если угрозы какой-либо социальной сети будут превышать от нее пользу, то ведомство примет "более радикальные меры".

Ранее Таганский суд за неудаление запрещенного контента оштрафовал Facebook и Google на 25 и 6 миллионов соответственно.