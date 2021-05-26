Соцсети обязали локализовать базы данных пользователей в РФ до 1 июля

12:22
Фото: depositphotos/carballo
Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Такое заявление сделал заместитель глава Роскомнадзора Милош Вагнер.
"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", – было написано на слайде, который Вагнер показал в ходе итогового заседания коллегии ведомства.
Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что компаниям уже направлены требования о приведении деятельности в соответствие с нововведениями.
"До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется", – цитирует Вагнера ТАСС.
Закон "О персональных данных" обязывает российские и зарубежные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.
Компании, которые не исполнят требование, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что владельцы Google, Twitter, Facebook и WhatsApp должны до конца мая ответить на отправленный им ведомством запрос о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей, в противном случае им грозят внушительные штрафы. Представители Роскомнадзора уточнили, что вопрос с локализацией данных поднимается не впервые. В 2016 и 2019 годах Apple и Microsoft предоставили российскому регулятору необходимую информацию.
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