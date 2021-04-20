В открытый доступ попали данные из досок Trello сотен российских компаний

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С серверов онлайн-менеджера проектов Trello произошла утечка корпоративной информации нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным экспертов, злоумышленники смогут использовать эти данные для организации атак на сотрудников компаний и взлома корпоративных аккаунтов в социальных сетях. Всего аналитики IT-компании Infosecurity обнаружили в открытом поиске почти миллион публичных досок, из которых около тысячи содержат конфиденциальную информацию.

"Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании", – заявил глава Infosecurity Кирилл Солодовников.

По данным аналитиков, утечки из информации из досок Trello ранее уже происходили, однако таких масштабных инцидентов не было. Теперь компании, чьи клиенты и сотрудники пострадали от размещения их данных в публичном доступе, могут быть оштрафованы в соответствии с законом о защите персональных данных.

Ранее произошла утечка данных более 533 миллионов пользователей Facebook. По данным администрации, она произошла не по причине хакерской атаки. Представители соцсети считают, что злоумышленники сумели извлечь данных с web-ресурсов для получения доступа к информации.