Соцсети должны до конца мая отчитаться о локализации данных пользователей – Роскомнадзор

12 апреля, 20:03
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Владельцы Google, Twitter, Facebook и WhatsApp должны до конца мая ответить на отправленный им Роскомнадзором запрос о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей, в противном случае им грозят миллионные штрафы. Об этом "Интерфаксу" рассказали в ведомстве.
"Роскомнадзор направил запрос владельцам интернет-платформ Google, Twitter, Facebook и WhatsApp с требованием подтвердить локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ. Компании должны предоставить ответ до конца мая 2021 года. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Специалисты пояснили, что за первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей. Если требования не выполняются повторно, сумма возрастет и составит от 6 до 18 миллионов рублей.
Сейчас мероприятия проводятся в плановом режиме, однако основанием для проверки могут послужить обращения граждан, запросы от уполномоченных органов или выявление недостоверной информации в реестре операторов персональных данных, рассказали в Роскомнадзоре.
Представители ведомства уточнили, что вопрос с локализацией данных поднимается не впервые. В 2016 и 2019 годах Apple и Microsoft предоставили российскому регулятору необходимую информацию.
"Также персональные данные российских пользователей локализовали в РФ ряд зарубежных компаний: LG, Samsung, PayPal, Booking и другие", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Google, Facebook и Twitter привлекут к ответственности в случае отказа предоставить информацию о локализации баз данных россиян. До сих пор американские IT-гиганты не отреагировали на запрос Роскомнадзора.
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