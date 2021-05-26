Роскомнадзор назвал четверку самых популярных в России соцсетей

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"ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники" остаются самыми популярными социальными сетями в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

"Наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". Сильно набрал популярность TikTok, по некоторым оценкам, аудитория выросла за последние два года в семь раз", – отметил он.

Субботин подчеркнул, что TikTok обогнал по популярности Facebook среди российских пользователей.

Ранее сообщалось, что Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента, который был представлен инициативной группой членов Общественной палаты РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.