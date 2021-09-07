Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский интернет-холдинг "Яндекс" запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка в приложении и браузере, технология была представлена еще в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Теперь англоязычные ролики на YouTube, Vimeo и других популярных платформах можно смотреть в русской озвучке. Это настоящий закадровый перевод, причем двухголосый: есть мужской и женский голоса. Перевод работает в "Яндекс. Браузере" для десктопов и Android и в приложении "Яндекс" для Android и iOS", – говорится в сообщении.

Функция включается после нажатия на специальную кнопку в плеере. Процесс перевода занимает несколько минут. Система сначала распознает речь, потом превращает ее в текст и затем разбивает на предложения. В конце определяется пол говорящего, синтезируется голос, текст переводится на русский язык и при помощи нейросетей готовый перевод совмещается с видеорядом.

"Автоматический перевод видео открывает перед людьми целый мир, который был недоступен из-за языкового барьера. Дальше мы будем добавлять в перевод видео новые языковые пары и голоса, помогая людям узнавать новое и получать от этого удовольствие", – отметил руководитель "Яндекс. Браузера" Роман Иванов.

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