WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Фото: depositphotos/rafapress

С 1 ноября мессенджер WhatsApp откажется от поддержки старых моделей смартфонов на базе iOS и Android. Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что речь идет об устройствах с версией Android 4.0.4 и ниже, а также гаджетах с версией iOS 9. Чтобы продолжить пользоваться приложением, в WhatsApp призвали обновить устройство.

Проверить версию iOS стоит владельцам iPhone SE, 6S и 6S Plus. В случае с Android в список попадают в том числе LG Optimus F7, Huawei Ascend G740, Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Alcatel One Touch Evo 7, Lenovo A820, ZTE Grand S Flex, HTC Desire 500, Sony Xperia Miro.

Ранее сообщалось, что Twitter представил новый режим безопасности, благодаря которому будет удалена нежелательная лексика и оскорбления в комментариях пользователей. Также социальная сеть будет блокировать самих авторов непристойных комментариев.