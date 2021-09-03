WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

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Фото: depositphotos/rafapress
С 1 ноября мессенджер WhatsApp откажется от поддержки старых моделей смартфонов на базе iOS и Android. Об этом говорится на сайте компании.
Уточняется, что речь идет об устройствах с версией Android 4.0.4 и ниже, а также гаджетах с версией iOS 9. Чтобы продолжить пользоваться приложением, в WhatsApp призвали обновить устройство.
Проверить версию iOS стоит владельцам iPhone SE, 6S и 6S Plus. В случае с Android в список попадают в том числе LG Optimus F7, Huawei Ascend G740, Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Alcatel One Touch Evo 7, Lenovo A820, ZTE Grand S Flex, HTC Desire 500, Sony Xperia Miro.
Ранее сообщалось, что Twitter представил новый режим безопасности, благодаря которому будет удалена нежелательная лексика и оскорбления в комментариях пользователей. Также социальная сеть будет блокировать самих авторов непристойных комментариев.
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