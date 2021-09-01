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Технологии

01 сентября, 22:57

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Twitter представил новый режим безопасности, благодаря которому будет удалена нежелательная лексика и оскорбления в комментариях пользователей. Также социальная сеть будет блокировать самих авторов непристойных комментариев.

"Мы представляем "Режим безопасности", новую функцию, которая направлена на сокращение нежелательных взаимодействий", – говорится в блоге Twitter.

По словам специалистов Twitter, новая опция начнет работу с сегодняшнего дня. Она будет запущена для небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, которые используют английский язык.

Как уточнили в компании, новая функция безопасности будет блокировать на 7 суток учетные записи за использование потенциально опасной лексики, а также за повторяющиеся ответы или упоминания.

Отмечается, что пользователи с включенным режимом безопасности смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных аккаунтах. Перед окончанием "периода безопасного режима" пользователям будет поступать уведомления.

В середине августа сообщалось, что Twitter начинает тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие, на их взгляд, дезинформацию. Отмечается, что новая функция со среды, 18 августа, доступна для пользователей в Соединенных Штатах, Австралии и Южной Корее.

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