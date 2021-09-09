Жители Москвы смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшее время власти Москвы запустят эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40 процентов объема препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства", – сказала Ракова.

Она отметила, что две аптечные сети уже проявили заинтересованность в участии в данном проекте.

Ранее Анастасия Ракова сообщала, что в стационарах Москвы запустили экспериментальный проект по поддержке больных и их родственников социальными работниками.

По ее словам, проект позволит продвинуть на более высокий уровень услуг, предоставляемых в медицинских учреждениях Москвы.

