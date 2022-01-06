Более 200 экспертов поделились опытом в проекте "Малый бизнес Москвы" в 2021 году

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Более 200 предпринимателей и экспертов в 2021 году выступили в роли спикеров образовательных программ городского проекта "Малый бизнес Москвы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий, посвященных разным прикладным вопросам. Занятия ведут активные участники рынка – основатели успешных стартапов, представители крупных корпораций, профильные эксперты и инвесторы", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что спикеров выбирают на основании оценки их компетенций и опыта. Кроме того, важную роль играет возможная практическая польза от предлагаемого материала.

В 2021 году большой интерес слушателей вызвали мероприятия на тему маркетинга и продвижения. Горожане активно посещали лекции маркетологов и сотрудников диджитал-агентств.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что в течение года предприниматели могут обучаться в проектах "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ" и отраслевых акселерационных программах.

В январе в Москве подвели итоги акселерационной программы для стартапов в сфере туризма. Инициатива направлена на улучшение проектов от разработчиков новых решений в туриндустрии, а также выступает способом получить обратную связь.