Предприниматели воспользовались инвесткартой Москвы 127 тысяч раз в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инвестиционной картой Москвы предприниматели воспользовались 127 тысяч раз в прошлом году. Карта помогает найти необходимый объект для бизнеса и информацию о городских инвестиционных программах, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня здесь представлено более 350 площадок для бизнеса – как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также около трех тысяч городских объектов, доступных для покупки или аренды на торгах", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что инвесткарта помогает представителям бизнеса объективно оценить инвестиционный потенциал той или иной площадки.

По его словам, инвесткарта является удобным цифровым инструментом, который дает бизнесменам представление о конкретных локациях.

"Кроме того, на инвесткарте есть фильтры, с помощью которых можно просмотреть объекты по определенным категориям, например отобразить только технопарки или объекты Адресной инвестиционной программы", – пояснил Лысенко.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на инвесткарту загружены проекты, реализуемые в рамках офсетных контрактов, концессий и инвестиционных приоритетных проектов.

По его словам, на карте можно не только найти объекты, но и оценить их размеры, транспортную доступность. Пользователи сразу могут перейти на страницу каждой площадки, чтобы уточнить интересующие детали.

Ранее Ефимов рассказал, что на инвестиционном портале Москвы в прошлом году зарегистрировались около 22 тысяч предпринимателей. Он подчеркнул, что активный рост числа пользователей подтверждает востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на инвестпортале столицы насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов.

После регистрации пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам, которые упрощают ведение бизнеса в столице. В 2021 году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.

Для оперативного взаимодействия с профильными ведомствами правительства столицы на инвестпортале запустили линию прямых обращений. На ней инвесторы в основном интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, а также предлагают на рассмотрение инвестпроекты.

