Собянин открыл еще две поликлиники после завершения реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл после реконструкции две поликлиники – здание филиала № 1 Диагностического центра № 3 и филиал № 1 Детской городской поликлиники № 110.

"Это новая поликлиника [филиал № 1 ДЦ № 3], по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники № 110", – заявил мэр Москвы.

В филиале № 1 Диагностического центра № 3 обустроили новый фасад, а также произвели замену инженерных коммуникаций. Кроме того, там обновлены внутренние перегородки и стяжки пола, заменены лифты, системы вентиляции и кондиционирования. Дополнительно специалисты провели отделку помещения и организовали благоустройство прилегающей территории.

В рамках реконструкции в медицинское учреждение переданы порядка тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Обновленная поликлиника теперь пригодна для таких процедур, как суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, а также эхокардиографии.

Сергей Собянин добавил, что в 2022 году будет завершена реконструкция более 50 зданий медучреждений. С учетом 2023 года речь идет о порядка 160 объектах.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев ранее сообщил, что на востоке Москвы до конца 2022 года появятся четыре медицинских объекта. Всего до конца года завершится строительство 45 подобных учреждений.

