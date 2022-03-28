14:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл после реконструкции две поликлиники – здание филиала № 1 Диагностического центра № 3 и филиал № 1 Детской городской поликлиники № 110.
"Это новая поликлиника [филиал № 1 ДЦ № 3], по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники № 110", – заявил мэр Москвы.
В филиале № 1 Диагностического центра № 3 обустроили новый фасад, а также произвели замену инженерных коммуникаций. Кроме того, там обновлены внутренние перегородки и стяжки пола, заменены лифты, системы вентиляции и кондиционирования. Дополнительно специалисты провели отделку помещения и организовали благоустройство прилегающей территории.
В рамках реконструкции в медицинское учреждение переданы порядка тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Обновленная поликлиника теперь пригодна для таких процедур, как суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, а также эхокардиографии.
Сергей Собянин добавил, что в 2022 году будет завершена реконструкция более 50 зданий медучреждений. С учетом 2023 года речь идет о порядка 160 объектах.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев ранее сообщил, что на востоке Москвы до конца 2022 года появятся четыре медицинских объекта. Всего до конца года завершится строительство 45 подобных учреждений.
Собянин открыл еще две поликлиники после завершения реконструкции
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