Доллар и евро в начале торгов на Мосбирже подорожали на 6 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Курс доллара и евро после открытия торгов на Московской бирже вырос более чем на 6 рублей.
Американская валюта по состоянию на 10:10 выросла в цене до 82,23 рубля, а европейская по состоянию на 10:11 увеличилась до 89,82 рубля.
Российский рынок акций незначительно снижается. Индекс Мосбиржи на 10:15 понизился на 0,02% – до 2 592 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 4% – до 1 036 пунктов.
Ранее ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Так, открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько перечислил факторы, влияющие на укрепление рубля. По его мнению, к этому привели превышение экспорта над импортом, превышение доходов бюджета над расходами и невысокий уровень государственной задолженности.
Рубль укрепился на бирже, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ
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