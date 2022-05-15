В ЕС нашли способ покупать российский газ в обход санкций – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Европейская комиссия разработала обновленное руководство по импорту российского газа без нарушения введенных против Москвы санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, 13 мая на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила государствам-членам Евросоюза, что отныне они могут открывать в "Газпромбанке" счета в евро и долларах. О рублевых счетах речи на данный момент не идет – ранее в руководстве ЕС отмечали, что это будет считаться нарушением антироссийских санкций.

Так, энергетическим компаниям предлагается платить за газ в иностранной валюте, игнорируя иные требования российской стороны. Представитель в ЕК от ФРГ пояснил, что введенные санкции не запрещают открывать несколько счетов в "Газпромбанке".

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши. Другие же, наоборот, с новыми условиями согласились. В их числе оказались Венгрия и еще девять других государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

