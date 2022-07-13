Россиянам позволят продавать магазинам овощи с огородов

Россиянам могут позволить продавать торговым сетям урожай с огородов. В правительстве разрабатывают для этого документальную базу.

Вся продукция должна соответствовать стандартам безопасности и техрегламентам. Пока же все эти бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

Чиновники хотят дать разрешение продавать урожай ритейлерам только тем огородникам, которые получили статус самозанятого. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.