Эксперты оценили реализацию программы фудшеринга в России

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с поддержкой создания программы фудшеринга в России. Проект предполагает, что торговые сети будут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности малоимущим гражданам через благотворительные фонды. Разбираемся, в чем плюсы и минусы инициативы.



Продуктовая помощь

Минпромторг России поддержал развитие фудшеринга в стране. Участвовать в программе сможет только та еда, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

"Это может поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год", – отметили в ведомстве.

Положительно оценили данную идею и в Минэкономразвития. В министерстве рассказали, что ежегодно в России образуется порядка 17 миллионов тонн пищевых отходов, а утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды.

Однако в Минпромторге добавили, что вопрос развития фудшеринга требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой (ФНС), так как этот вид деятельности нужно освободить от НДС. На данный момент ретейлерам выгоднее списывать и утилизировать товары, чем отдавать их на благотворительность.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ рассматривало возможность выделять малоимущим денежную помощь на покупку отечественных товаров. Планировалось, что деньги будут поступать на специальную банковскую карту. Потратить средства можно будет только на определенные товары. Но пока решение о программе "Продовольственный сертификат" не принято, уточнили в ведомстве.

Просчитать выгоду

Программа фудшеринга поможет не только малоимущим гражданам, но и людям со средним достатком. Такое мнение выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Москвой 24.

"Эта программа будет стимулировать продажу продуктов с истекающим сроком годности с большими скидками, чем сейчас", – считает эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Например, сейчас на такие товары снижают стоимость на 30–40%. Но если у торговых сетей будет альтернатива – раздать бесплатно или получить хотя бы небольшую выручку, они станут продавать продукты со скидкой 70–90%. Это позволит сэкономить деньги на продукты даже людям со средним достатком. Остальное будет раздаваться. Тогда проблемы, куда девать остатки, не будет вообще.

По его словам, реализовать проект "Продовольственный сертификат", который ранее предлагал Минпромторг, сложнее, чем программу фудшеринга.

"Продуктовые карточки – это деньги. Чтобы раздавать их, необходимо урегулировать налоговые нюансы, это все не так просто. Поэтому фудшеринг – более оптимальный способ поддержать людей и сократить количество пищевых отходов", – добавил Шапкин.

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха считает, что для реализации такой программы НДС действительно должен быть упрощен или отменен. Иначе для торговых сетей эта программа станет убыточной, отметил собеседник Москвы 24.





Сергей Илюха член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Магазины отработали систему скидок на еду с истекающим сроком. Продавать им выгоднее, чем раздавать. Кроме того, есть проблема с НДС. Сейчас благотворительная раздача еды облагается налогом. Если НДС будет упрощен или отменен, то, возможно, в этом будет какой-то экономический смысл.

При этом эксперт считает, что торговые сети и так несут большую социальную нагрузку.

"Супермаркеты ввели низкую наценку на социально значимые товары, и любая благотворительность может ударить по экономике сети. Хорошо, если будет принят такой механизм, но чтобы пользоваться им можно было по желанию", – заключил Сергей Илюха.

Также, по его мнению, необходимо продумать логистику фудшеринга. Если благотворительные организации будут сами приезжать и забирать товар, то с точки зрения трудозатрат ретейлу будет выгоднее отдавать им еду с истекающим сроком годности, чем утилизировать.