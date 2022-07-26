В магазинах "Пятерочка" запустили пилотный проект фудшеринга

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Ретейлер X5 Group, фонд продовольствия "Русь" и организация "Фудшеринг" запустили в магазинах "Пятерочка" пилотный проект безвозмездной передачи нуждающимся пригодных к употреблению продуктов с истекающим сроком годности. Об этом сообщается на сайте компании.
"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО "Фудшеринг" и фондом продовольствия "Русь" запустила пилот фудшеринга – безвозмезной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению", – говорится в сообщении.
На первом этапе в программе будут принимать участие несколько магазинов сети "Пятерочка" в Москве и Челябинске. По итогам реализации пилотного проекта ретейлер планирует распространить его на другие российские города, а также расширить категории безвозмездно предоставляемых товаров. Кроме того, к проекту могут подключить магазины "Перекресток" и распределительные центры X5.
В пресс-службе компании отметили, что цель пилота – обучить персонал, наладить инфраструктуру по сбору продуктов с истекающим сроком годности и сформировать эффективную логистику по передаче продуктов людям.
"По механике проекта сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1–2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей, подопечных фонда "Русь" и АНО "Фудшеринг", – пояснили в X5.
Ранее министерство промышленности и торговли РФ выступило в поддержку развития программы фудшеринга. Предполагается, что ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, пригодные к употреблению. Кроме того, такие продукты должны иметь необходимые сертификаты качества и соответствовать действующему регулированию.
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