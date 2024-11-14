Трихолог Белаш: частое использование фена может вызвать раздражение, сухость и перхоть

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Неправильное или слишком частое использование фена при сушке может вызывать раздражение, сухость и перхоть, заявила врач-трихолог, врач-дерматолог София Белаш в беседе с "Газетой.ру".

Также, по ее словам, фен может повредить кутикулу, иссушив ее и разрушив липиды. Это приведет к поднятию чешуек кутикулы и потере блеска волос, которые станут уязвимыми. Кутикула потеряет способность удерживать влагу, волосы станут сухими, ломкими и спутанными.

"Фен создает поток горячего воздуха, температура которого варьируется от 40 до 120 градусов Цельсия. Высокая температура, используемая для укладки, способствует изменению структуры волос", – объяснила трихолог.

Чтобы свести к минимуму возможные повреждения, специалист рекомендовала перед применением фена использовать термозащиту, а также сушить волосы феном, у которого есть функция выбора температурного режима.

"Чем ниже температура, тем меньше вреда вашим волосам. Лучше сушить волосы на средней температуре, а не на максимальной", – добавила она.

Иногда можно дать волосам высохнуть естественным образом перед использованием фена, чтобы уменьшить воздействие тепла. Также стоит сократить использование фена и попробовать альтернативные способы укладки.

"Не забывайте про регулярные уходовые процедуры. Включите в свой уход за волосами маски и кондиционеры глубокого увлажнения", – сообщила дерматолог.

Специалист отметила, что частое использование фена для сушки волос может привести к ухудшению состояния волос и кожи головы. Однако правильный уход и соблюдение правил помогут снизить вероятность этих проблем и сохранить здоровье волос.

Ранее парикмахер Анастасия Жаворонкова рассказала, что сушить волосы феном следует только по направлению роста и теплым, комфортным воздухом. По ее словам, частое использование фена в уходе за волосами делает их более сухими и ломкими. Поэтому очень важно каждый раз после мытья шампунем наносить на волосы увлажняющие средства – бальзам или кондиционер.