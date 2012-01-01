Невролог Грузков перечислил главные опасности туннельного синдрома

Туннельный синдром развивается из-за неправильного положения рук во время работы или спортивных занятий. Чем это опасно, объяснил врач-невролог ГКБ №24 Николай Грузков в программе "Доктор 24".

Нефизиологическое положение

Туннельный синдром возникает в запястье, где есть сухожилия и срединный нерв. Внешние или внутренние воздействия на него способны привести к воспалению и отеку, рассказал Николай Грузков.

По его словам, часто туннельный синдром возникает из-за нефизиологического положения кистей. Это характерно для спортсменов (например, баскетболистов), музыкантов и офисных сотрудников.





Николай Грузков врач-невролог ГКБ №24 Во время работы за компьютером кисть должна быть прямая, без перепада высоты. При использовании телефона кисти обычно в неправильном положении при просмотре видео. Здесь тоже важно избегать лишних изгибов.

Если патологию не лечить, функции нерва нарушаются и человек ощущает онемение. Обычно оно начинается в области первого, второго и третьего пальцев. Также возникает боль, особенно при работе за компьютером или после сна, когда руки находятся в неправильном положении.



При развитии синдрома появляется слабость, а затем и атрофия мышц – визуально одна сторона кисти становится меньше другой. В худшем случае пациент сталкивается с параличом, добавил врач.

Меры профилактики

Избежать развития туннельного синдрома можно, если правильно организовать рабочее пространство. В частности, стул должен быть такой высоты, чтобы рука не прогибалась в суставе. Можно использовать и специальный коврик для мыши, чтобы запястье было в правильном положении, посоветовал Николай Грузков.





Николай Грузков врач-невролог ГКБ №24 Также рекомендуется выполнять упражнения для разгрузки запястного канала. Для этого нужно встать лицом к стене, поднять руки вверх и положить на стену. И продержаться так около минуты.

Есть и другое упражнение: свести руки в замок за спину и зафиксироваться в таком положении. Еще одна эффективная разминка – нужно прикладывать к большому пальцу поочередно все остальные, так как в них проходят сухожилия.

А вот вылечить туннельный синдром самостоятельно нельзя, поэтому необходимо обратиться к специалисту. Он назначит медикаменты или попросит носить ортез, который удерживает кисть в правильном физиологическом положении, заключил Грузков.

