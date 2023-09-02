Простые упражнения для профилактики болезней офисных работников

Долгая работа за компьютером провоцирует болезни рук и проблемы со зрением. Чтобы сохранить здоровье, достаточно каждый день выполнять несложные упражнения. Какие именно, расскажем вместе с экспертами.

Тренировка кистей рук

Пользуясь компьютерной мышью и клавиатурой, офисные работники долго держат кисти в неудобном положении. Это может спровоцировать развитие туннельного синдрома запястья, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед Алексей Павлов.

Эксперт предупредил, что, если болезнь начнет прогрессировать, появится постоянная боль в руках. Для профилактики важно каждый день по 10 минут выполнять гимнастику, при этом все движения необходимо делать медленно и плавно.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Начать разминку следует с упражнения, которое проработает суставы. Сжимаем и разжимаем ладонь, сгибая пальцы медленно, без напряжения. Достаточно трех-четырех повторов.

Следующее упражнение – кладем руки на стол и начинаем скользить по нему только пальцами, приподнимая их вверх, а затем обратно. При этом, когда ладонь будет полностью касаться поверхности, ее нужно выгнуть, пытаясь как можно выше поднять кончики пальцев.

"Старайтесь прочувствовать движения мышц и проработать все суставы. Упражнение следует выполнить три-четыре раза", – отметил врач.

Следующее движение направлено на растяжение связок в кистевом аппарате. Нужно положить руки на стол и постараться поднять по очереди каждый палец, в то время как другие будут прижаты к поверхности стола, рассказал Павлов.

Еще два упражнения необходимы для тренировки щипкового захвата, пояснил ортопед.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Стараемся большим пальцем несколько раз дотянуться до основания мизинца. Затем начинаем прижимать подушечку каждого пальца по очереди к большому пальцу.

Для заключительного упражнения потребуется обычная канцелярская резинка. Ее надо надеть на середину кисти, захватывая при этом большой палец. Руку следует положить на стол и, не отрывая ее от поверхности, начать отодвигать большой палец в сторону от ладони и снова прижимать. Достаточно будет четырех-пяти повторов, подчеркнул Павлов.

Защита глаз

Работа в офисе утомляет зрение. В первую очередь это связано с перегрузкой аккомодационных мышц, рассказала Москве 24 офтальмолог Анна Никитина.





Анна Никитина офтальмолог Они напрягаются, когда мы фокусируемся на том, что расположено близко. Например, экран компьютера или смартфона. При этом аккомодационные мышцы расслабляются, если смотреть вдаль на пять-шесть метров и больше. Но в офисе все ограничено зрительной работой на близком расстоянии.

Еще одна частая причина повышенной зрительной утомляемости – синдром сухого глаза. Он возникает из-за того, что, смотря в экран, человек рефлекторно реже моргает. Это приводит к пересушиванию глазной поверхности, которое к вечеру достигает своего пика. В этом причина того, что офисные сотрудники чувствуют ощущение тяжести и песка в глазах, объяснила Никитина.

По ее словам, ситуация усугубляется тем, что воздух в офисах, как правило, очень сухой: летом – из-за кондиционеров, зимой – из-за отопления. Избежать перечисленных проблем с глазами поможет правило 20–20–20–20, подчеркнула Никитина.

Суть в том, что каждые 20 минут необходимо отвлекаться от монитора или документов и смотреть хотя бы 20 секунд вдаль на 20 футов – примерно на пять-шесть метров. В этот момент необходимо сделать 20 моргательных движений. По словам офтальмолога, такое несложное упражнение сбросит напряжение и позволит избежать пересушивания глазной поверхности.

