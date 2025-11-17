Врач Артеменко развеял главные мифы о раке простаты

В ноябре во всем мире проходит месяц осведомленности о раке предстательной железы. Москва 24 решила вместе с врачом развеять основные мифы о болезни.

Кто в зоне риска?

Рак предстательной железы вышел на первое место среди онкологических заболеваний у мужчин в мире и РФ. Именно на него, по данным Росгосстраха, приходится около 10% обращений по полисам онкострахования.

Как рассказал Москве 24 врач-уролог Сергей Артеменко, причины такого вида рака до конца не изучены, однако существует ряд факторов, повышающих вероятность его развития. Один из самых значимых – наследственность.

"По статистике, у 10–15% пациентов прослеживается семейная предрасположенность. Поэтому если у близких родственников, особенно у отца или брата, был диагностирован данный вид рака, то риск заболевания возрастает", – предупредил эксперт.



Сергея Артеменко врач-уролог Другой фактор связан с возрастными изменениями: в организме мужчины перестраивается цикл синтеза тестостерона, высокий уровень которого в крови может способствовать росту опухолевых клеток.

Также роль играет внешняя среда: загрязнение воздуха, работа на вредных производствах, частое употребление жирной и синтетической пищи. К тому же негативное воздействие усиливают курение, алкоголь и другие пагубные привычки, отметил Артеменко.

Чтобы снизить вероятность развития болезни, врач советует начать контролировать вес, включить в жизнь физическую активность и наладить питание, а также не верить ряду мифов, существующих вокруг диагноза.

Миф 1: нужно ждать симптомов

Многим кажется, что новообразование в любом случае даст о себе знать, но на самом деле на ранних стадиях болезнь протекает незаметно, предупредил эксперт. Порой опухоль развивается очень медленно, и на протяжении десятков лет человек даже не подозревает о происходящих в организме изменениях.



Сергей Артеменко врач-уролог Характерные симптомы появляются, лишь когда рак затрагивает область уретры, прорастает за пределы органа: учащаются позывы к мочеиспусканию, само же оно затруднено и сопровождается болями в области таза. А если уже начался рост метастазов, к неприятным ощущениям добавляются боли в костях, отеки ног и потеря веса.

Однако многие из этих симптомов могут быть просто признаками возрастных изменений. Поэтому здесь нельзя полагаться только на самочувствие — гораздо надежнее вовремя проверяться и обсуждать с врачом возможные риски, предупредил эксперт.

"Сегодня проходить скрининг рекомендуют мужчинам с 50 лет, первый шаг – анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Если он низкий, дальнейшие обследования можно делать реже. При обнаружении рака на ранней стадии шансы полностью вылечиться очень высоки", – отметил уролог

Миф 2: не надо лечить

В некоторых случаях опухоль не растет, и врачи выбирают активное наблюдение: регулярные анализы, ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) простаты, биопсию и контроль ПСА (простатического специфического антигена). Это позволяет отложить вмешательство до момента, когда болезнь начнет прогрессировать, ведь операции или лучевая терапия нередко оказываются тяжелыми для пациента, пояснил Артеменко.



Сергей Артеменко врач-уролог У мужчин с низким или средним риском заболевание удается контролировать настолько эффективно, что более 90–95% пациентов живут еще как минимум 10 лет, а причиной смерти в большинстве случаев становится не рак.

Но важно помнить, что опухоли бывают разными: у одних мужчин она годами не вызывает симптомов, а у других развивается агрессивно и требует немедленного вмешательства. Поэтому тактику ведения пациента всегда определяют индивидуально, подчеркнул эксперт.

Миф 3: для выявления достаточно анализа крови на ПСА

Часто можно услышать, что анализ на ПСА – это простой и надежный способ профилактики. На самом деле это не совсем так, считает Артеменко.



Сергей Артеменко врач-уролог Тест не всегда точен. У одних мужчин с нормальным уровнем ПСА все же находят рак при биопсии, а у других анализ показывает повышенные значения без серьезных причин.

Чтобы точно поставить диагноз, помимо уровня ПСА, врачи оценивают сразу несколько других показателей, в том числе МРТ с контрастом, а также используют специальные калькуляторы риска и при необходимости проводят прицельную биопсию.

Миф 4: вазэктомия может вызвать рак простаты

В 1993 году ученые Гарвардского университета заметили, что у мужчин после мужской стерилизации рак встречался чаще. Однако позже, когда провели масштабные наблюдения, выяснилось, что закономерности нет. Артеменко поснил, что в 30-летнем исследовании с участием более чем 360 тысяч мужчин различий между сделавшими вазэктомию и отказавшимися от нее не обнаружили.

В некоторых работах фиксировали небольшие расхождения в цифрах, но врачи считают их статистической погрешностью, так как на здоровье и продолжительность жизни это не влияет, заключил эксперт.

Миф 5: лечение рака простаты приводит к импотенции

При операции или лучевой терапии действительно могут пострадать нервы, отвечающие за эрекцию, но на практике все не так однозначно, считает Артеменко.

Нарушение эрекции бывает, но далеко не у всех пациентов. Многое зависит от стадии заболевания, техники операции и опыта хирурга, вида химио- или лучевой терапии.



Сергея Артеменко врач-уролог Если опухоль не вышла за пределы простаты, нередко применяют современные техники нервосбережения: они снижают риск недержания мочи и эректильной дисфункции, и со временем функция постепенно восстанавливается.

Реабилитация при этом может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Правда, если она проводится неправильно, через 1,5–2 года может наступить эректильная дисфункция, предупредил врач.

Он также отметил, что есть и более щадящие методы. Например, брахитерапия, при которой риск нарушений ниже, примерно в 50% случаях в течение 5 лет. При правильном подборе метода и квалифицированном подходе, а также отсутствии других факторов риска шансы сохранить сексуальное здоровье остаются высокими, подчеркнул специалист.

Миф 6: бывает только у пожилых

По словам Артеменко, обычно диагноз ставят мужчинам после 65 лет: примерно 60% всех случаев приходится на этот возраст.

Однако это значит, что молодые мужчины полностью защищены. Иногда болезнь развивается и в раннем возрасте – например до 50 лет. Редко, но у молодых пациентов все же встречаются агрессивные формы рака, требующие активного лечения. Особенно это касается генетически ассоциированных форм (BRCA1, BRCA2), отметил врач.