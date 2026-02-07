Ровно 40 лет назад в центре Кулакова появился первый ребенок в результате ЭКО

Ровно 40 лет назад в центре имени В. И. Кулакова появился первый ребенок в результате ЭКО. С момента этой успешной попытки, в результате которой родилась девочка, проведены тысячи исследований, доказывающих, что данная технология безопасна.

Сейчас в Центре функционируют 34 подразделения и 10 лабораторий, в которых работают около двух тысяч высококвалифицированных сотрудников.

