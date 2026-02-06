Собака помогла найти 36 тыс незадекларированных долларов в аэропорту Шереметьево

Служебная собака Чарли в аэропорту Шереметьево указала на багаж с 36 тысячами незадекларированных долларов. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.

Лабрадор обратил внимание на чемодан австралийца, направляющегося в Китай. Оказалось, что в багаже мужчина перевозил деньги в разных валютах. Пассажиру грозит уголовное преследование и штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.