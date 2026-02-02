Роспотребнадзор выявил подделки молочной продукции в магазинах

Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался поддельным. Результаты опубликовал Роспотребнадзор после многочисленных проверок магазинов в 2025 году.

Выяснилось, что почти у 18% товаров, которые поставлялись в магазины низкой ценовой категории, в составе были выявлены нарушения. Это на 6% больше результатов 2023 года.

Чем опасна такая молочная продукция и как определить подделку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.