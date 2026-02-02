Форма поиска по сайту

02 февраля, 07:45

Общество

Роспотребнадзор выявил подделки молочной продукции в магазинах

Роспотребнадзор выявил подделки молочной продукции в магазинах

В России может появиться отцовский капитал для многодетных семей

Москвичам рассказали, можно ли брать с собой ребенка на работу

Единый федеральный регистр пациентов появится в России

288 детей родились в Москве 1 февраля

Единый стандарт отделки квартир может появиться в России

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 16 градусов 2 февраля

В ГД предложили разрешить отказываться от электронного больничного

Туристы из Москвы столкнулись с усиленным досмотром в Индонезии из-за вируса Нипах

Оспа обезьян подтвердилась у пациента в подмосковном Домодедове

Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался поддельным. Результаты опубликовал Роспотребнадзор после многочисленных проверок магазинов в 2025 году.

Выяснилось, что почти у 18% товаров, которые поставлялись в магазины низкой ценовой категории, в составе были выявлены нарушения. Это на 6% больше результатов 2023 года.

Чем опасна такая молочная продукция и как определить подделку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

