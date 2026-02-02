В Москве ночь на 2 февраля стала одной из самых холодных зимой

Ночь на 2 февраля в Москве стала одной из самых холодных этой зимой. Синоптики предупреждали, что местами температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов. По прогнозам, февральские морозы продолжатся как минимум до конца недели.

Днем в городе обещают до минус 14–16 градусов. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Из-за аномально холодной погоды в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности.

