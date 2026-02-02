Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 07:15

Общество

В Москве ночь на 2 февраля стала одной из самых холодных зимой

В Москве ночь на 2 февраля стала одной из самых холодных зимой

Условия выдачи "Семейной ипотеки" изменились в России

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента Домодедовской больницы

Случай оспы обезьян подтвердился в Подмосковье

Роспотребнадзор начал расследование из-за возможного случая оспы обезьян в Подмосковье

В России могут изменить правила предоставления маткапитала

Морозы задержатся в Москве до 7 февраля

Жители дома в Подольске пожаловались на соседа, залившего квартиру химикатами

Москвичи заметили в небе "солнечное гало"

В ближайшие 5 дней температура будет ниже нормы на 10–14 градусов в Москве

Ночь на 2 февраля в Москве стала одной из самых холодных этой зимой. Синоптики предупреждали, что местами температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов. По прогнозам, февральские морозы продолжатся как минимум до конца недели.

Днем в городе обещают до минус 14–16 градусов. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Из-за аномально холодной погоды в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика