Более 140 населенных пунктов Подмосковья могут быть подтоплены весной

Рекордное количество снега этой зимой может привести весной к подтоплению более 140 населенных пунктов Подмосковья. В настоящее время высота сугробов местами достигает 70 сантиметров, а основной запас воды в водохранилищах уже сформирован на 65%.

Региональное МЧС сообщило о заблаговременной подготовке к паводковому периоду. Наблюдения за ситуацией будут проводить, в том числе, из космоса. Особое внимание уделят автомобильным дорогам, низководным мостам и контролю за образованием ледовых заторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.