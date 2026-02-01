В ближайшие 5 дней температура будет ниже нормы на 10–14 градусов в Москве

Метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней в Москве сохранится очень холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы на 10–14 градусов. Ночные температуры в ближайшие ночи составят минус 20–25 градусов, дневные – от минус 11 до минус 16.

В районе Очаково-Матвеевское для уборки снега привлекли дополнительную технику: более 12 самосвалов и 18 погрузчиков. Снег вывозят на временные свалки и снегоплавильные пункты. Процессы уборки стали чаще, технология включает механизированную очистку проезжей части с обработкой реагентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.