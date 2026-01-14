Пользователи в Москве стали выбирать блоги обычных людей

Пользователи соцсетей в Москве стали чаще предпочитать контент от обычных людей, а не нарочито красивый контент. Популярность набирают блоги поваров, сварщиков, библиотекарей и других представителей простых профессий.

Например, блог шеф-повара детского сада Ирины Якубенко за полгода набрал почти 300 тысяч подписчиков. Она показывает свою работу и делится простыми рецептами. Также популярен блог Настасьи Бойцовой, которая ведет ремонт в деревенском доме, не имея строительного опыта.

