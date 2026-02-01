Опрошенные в Москве рассказали, что главной причиной апатии стала нестабильная погода

Зимняя хандра официально накрыла столицу. По словам опрошенных, главными причинами апатии являются нестабильная погода и дефицит солнца – организм просто не успевает подстраиваться под температурные качели.

При этом жителей из других регионов, работающих в Москве, больше всего раздражает дорога, так как путь до рабочего места зимой становится длиннее и сложнее.

